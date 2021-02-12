رغم إغلاق مطار بن جوريون.. وصول 330 مهاجرا يهوديا من إثيوبيا إلى إسرائيل

رغم اغلاق مطار بن جوريون، وصلت الى إسرائيل، طائرة على متنها 330 مهاجر يهودي قادمون من إثيوبيا، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن هذه هي الرحلة السابعة ضمن حملة تهجير 2000 شخص من يهود أثيوبيا إلى إسرائيل.

وأضافت، أن المهاجرين الجدد، سيخضعون للعزل الصحي بسبب الكورونا، قبل أن يتم لم شملهم مع عائلاتهم واستيعابهم في مراكز الاستيعاب في اسرائيل.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أنه تم تهجير 647 مهاجرًا جديدًا قادمًا من إثيوبيا، خلال شهر يناير الماضي، عبر ثلاث رحلات جوية.