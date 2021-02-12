بعملية ألمانية دنماركية.. "خلية إرهابية" في قبضة الشرطة

قالت الشرطة إن 7 أشخاص اعتُقلوا في الدنمارك، للاشتباه بمحاولتهم صنع متفجرات والتخطيط لشن هجمات إرهابية، بعد عملية أمنية مشتركة بين الدنمارك وألمانيا.
ويُشبته بأن هؤلاء المعتقلين حصلوا على مكونات وعناصر تستخدم في صنع المتفجرات والأسلحة النارية.
وقالت الشرطة الدنماركية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس: "نعتقد أن هناك أفرادا لديهم النية والمقدرة على ارتكاب هجمات إرهابية في الدنمارك".
وأضافت أن 6 آخرين اعتقلوا في الدنمارك وسابعا في ألمانيا، فيما يتعلق بالقضية نفسها.
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