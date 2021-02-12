دبيبة يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "سكاى نيوز عربية"، أكد المكتب الإعلامى لـ دبيبة، إن رئيس الوزراء المكلف ملتزم بالإطار الزمنى المحدد فى خريطة الطريق التى جرى الاتفاق عليها فى جنيف.

ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة الليبية، أن يتم عرضها على البرلمان من اجل نيل الثقة، وذلك فى إطار القرارات المتخذة فى الحوار السياسى فى جنيف.

يأتى ذلك تزامنًا مع لقاء جميع بين قائد الجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسى الجديد، محمد المنفى، فى مدينة بنغازى الذى كان قادما من أثينا.

وأكد حفتر، خلال اللقاء، دعم الجيش للمجلس الرئاسى الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية التى أنتجها الحوار السياسى، مشددًا على دورهما فى توحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المرتقبة، فى ديسمبر المقبل.

وفور وصوله إلى الشرق الليبى، التقى المنفى كذلك بالعشرات من كبار زعماء القبائل والأكاديميين والنشطاء فى صالة كبار الشخصيات بمطار بنينا فى بنغازى.