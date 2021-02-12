الشاباك يحقق.. تطوير صواريخ داخل إسرائيل لحساب دولة أسيوية سرا

جدة - نرمين السيد - كشف الشاباك والشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، عن تحقيقات تجرى منذ أشهر مع 20 متهمًا يشتبه فى أنهم عملوا على تطوير وتصنيع واختبار وبيع صواريخ "كروز" بشكل غير قانونى إلى دولة آسيوية، لم يتم ذكر اسمها.





وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كشف شريط الفيديو نشرته الشرطة الإسرائيلية، عن إجراء تجربة صاروخية غير قانونية فى إسرائيل عام 2019، والذى أطلق على مسافة غير بعيدة من أحياء سكنية.

وفى بيانه، أشار الشاباك إلى أنه من بين المتهمين عدد من الموظفين السابقين فى صناعة الدفاع، وأن الجرائم تشمل جرائم ضد أمن الدولة، وانتهاك قانون مراقبة الصادرات الأمنية، وغسيل الأموال، ومخالفات اقتصادية إضافية.

وأضاف البيان، أن المتهمين حصلوا على "أموال كثيرة" مقابل تنفيذ تعليمات مرتبطين بالدولة الآسيوية، وحاولوا إخفاء المعاملات المالية، محذرًا من أن "هذه القضية تؤكد الضرر المحتمل على أمن الدولة العبرية فى المعاملات غير القانونية لإسرائيليين مع عناصر أجنبية، بما فى ذلك احتمال وصول هذه التكنولوجيا إلى دول معادية لإسرائيل".