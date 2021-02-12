وزير خارجية عمان: السلطنة راضية عن مستوى العلاقات مع إسرائيل

أعرب وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، عن رضا بلاده عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل.
وقال الوزير بدر البوسعيدي إن سلطنة عمان راضية عن مستوى العلاقات والحوار بينهم الذي يتضمن قنوات الاتصال المناسبة، بحسب “رويترز”.
وأشار إلى أن بلاده ملتزمة بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين بناء على حل الدولتين.
تأتي تصريحات البوسعيدي، في الوقت الذي طبعت فيه جارتان خليجيتان لبلاده العلاقات مع تل أبيب.
وأعلنت الإمارات والبحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، وأصبحتا ثالث ورابع الدول العربية التي تفعل ذلك.
كما أعلن المغرب والسودان بعد ذلك أيضا عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وفيا يتعلق بإيران، قال البوسعيدي إن مسقط مستعدة للمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015.
ويواجه الاتفاق ضغوطا منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب منه، لكنه ذكر أنه يشعر أن خطوط الاتصال الأمريكية الحالية مع طهران قد تكون كافية.
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