وزير خارجية البحرين يلتقي نظيره العراقي في أثينا لتعزيز التعاون الثنائي

اجتمع عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، مع فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك على هامش منتدى الصداقة الذي عقد في العاصمة أثينا بجمهورية اليونان.

وخلال الاجتماع، أشاد وزير الخارجية البحريني بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، معربًا عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه تلك العلاقات من تطور ونماء في مختلف المجالات، مستعرضًا السبل الكفيلة للارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد فؤاد حسين متانة العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بما يلبي الطموحات المشتركة ويحقق الأهداف المنشودة، مشيدًا بجهود مملكة البحرين الحثيثة على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.