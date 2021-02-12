وزارة التعليم السعودية تنظم مسابقة مدرستي تبرمج لتعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة: أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تنظيم مسابقة مدرستي تبرمج، وتهدف مسابقة مدرستي تبرمج، ال تعزيز المهارات الرقمية ونشر ثقافة البرمجة بين منسوبي التعليم العام بشكل مبسط وسهل وممتع وتأهيلهم للمسابقات العالمية وتنمية مهارات التفكير الناقد والتحليل المنطقي وحل المشكلات والإبداع والإبتكار بصورة ترتبط بالحياة اليومية، وأيضاً إلي تحفيز قدرات ومهارات التعلم الذاتي من خلال التقنية.

مسابقة مدرستي تبرمج لتعزيز المهارات الرقمية

تَسهم مسابقة مدرستي تبرمج في تأهيل الطلبة والطالبات للمنافسات الدولية والإقليمية والدولية في اللغات البرمجية والإبداع والإبتكار التقني، وإضافة إلي رفع مؤشرات المملكة العربية السعودية في إنتاج المحتوي الرقمي وتنمية مهارات الطلبة والمعلمين والمعلمات في البرمجة والتحليل والتفكير الناقد وحل المشكلات، والمساهمة في رفع مستوي تأهيل المعلمين والمعلمات علي إنشاء وتنفيذ دروس بإستخدام اللغات البرمجية والألعاب التعليمية، وتحفيز وتمكين المتميزين والمتميزات من المعلمين والمعلمات من غير المتخصصين في الحاسب الآلي، والخروج بمواد تعليمية قائمة علي البرمجة والمشاريع التعليمية من قبل منسوبي التعليم العام، وتحفيز الميدان التربوي التعليمي لمشاركة التجارب الناجحة.

قرار وزير التعليم السعودي د/حمد بن محمد آل الشيخ

أصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المشرف العام علي الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وعضوية عدد من الإدارات في الوزارة لإعداد تصور متكامل للمسابقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتولي اللجنة تنظيم المسابقة والإشراف علي تنفيذها وتقويمها، إضافة الي وضع الإطار التنظيمي والإجرائي للمسابقة وآلية حوكمتها، ويشمل ذلك أهداف المسابقة ونطاق عملها ومجالاتها ومحدداتها وفروعها ومحاورها ووضع أدلة تنظيمية وتنفيذية وإعداد الإطار الزمني للمسابقة.