اسعار البنزين في السعودية الجديدة (بنزين 91 و95) بعد تحديثات شركة ارامكو فبراير 2021

نتابع معكم من خلال موقعنا كافة التحديثات والتعديلات التى تتم في الاسعار الخاصة بالبنزين، حيث أعلنت شركة أرامكو مساء يوم الأربعاء الماضي 10 فبراير 2021 عن اسعار البنزين في السعودية الجديدة، والتي قد تم تطبيقها بدءًا من الساعة الثانية عشر مساءًا مع بداية يوم الخميس 11 فبراير 2021، لذلك فقد تزايدت عمليات البحث في الآونة الأخيرة حول اسعار البنزين في السعودية الجديدة لشهر فبراير والتي أعلنت عنها شركة أرامكو، وسنقدم لكم من خلال هذا الموضوع التحديثات وجميع المعلومات حول اسعار البنزين الجديدة في السعودية.

اسعار البنزين في السعودية

بناءً على التحديثات التى تمت من قِبل شركة ارامكو مؤخرا، فقد تزايدت اسعار البنزين في السعودية زيادة مبالغ بها هذا الشهر وذلك بناءا على زيادة سعر النفط العالمي، حيث أعلنت الحكومة السعودية منذ عام واحد تقريبًا عن ارتباط سعر البنزين والمحروقات بشكل عام بسعر النفط العالمي وقد وافقت شركة أرامكو على هذا القرار، ومنذ صدورة وتغير شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين كل شهر تحديدًا مساء اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

بنزين 91 سعر اللتر 1.81 ريال.

بنزين 95 سعر اللتر 1.94 ريال.

الكيروسين بسعر 0.70 ريال .

ديزل بسعر 0.52 ريال.

غاز البترول المسال بسعر 0.75 ريال.

اسعار البنزين الجديدة بالسعودية فبراير 2021

بينما كانت أسعار البنزين في شهر يناير كالتالي:

سعر بنزين 95 بلغ 1.75 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر بنزين 91 بلغ 1.62 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر لتر الكيروسين بلغ 0.70 هللة.

سعر لتر الديزل بلغ 0.52 هللة.

لقد أعلنت شركة أرامكو أنها ستقوم بعمل رقابة على جميع محطات البنزين لكي لا يحدث أي تغيير في الأسعار ومع تلك الزيادة المبالغ بها ستتغير اسعار الكثير من السلع ووسائل المواصلات العامة والخاصة و اسعار الملابس وجميع السلع والمنتجات المتواجدة في الدولة.