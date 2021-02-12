تطبيق توكلنا يكشف عن خصوصية عدم تصوير الشاشة للتطبيق وعدم ظهور الصورة الشخصية وتسجيل من لديه بلاغ هروب2021

تطبيق توكلنا يقوم بتوضيح الكثير من الإضافات الجديدة بالتطبيق، وخاصةً أن التطبيق يهتم به الكثير من القائمين من المواطنين والخليجين والزائرين بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه يمكن لكلٍ من المقيم والزائر والخليجي التسجيل عبر التطبيق، ومن خلال التطورات الحديثة بالتطبيق في النسخة 2.6.2 لهواتف الأيفون والاندرويد والهواوي، استطاعت الإدارة تطبيق وتعديل بعض الميزات التي تشعر الفرد بالأمان، منها عدم ظهور الصورة الشخصية عندما يكون حساب توكلنا لإمرأة أو أي شخص آخر، وكذلك لايستطيع الشخص عمل تصوير لشاشة التطبيق اثناء استخدامه، وسنتعرف على مدى أهمية وخصوصية هذه التطورات بالتطبيق، مع اقتراح صغير من أحد مستخدميه بكيفية معرفة حالته الصحية من خلال الهاتف القديم عندما إذا كان لايجيد القراءة ولا الكتابة، وكذلك من كان عليه بلاغ هروب هل يقوم بالتسجيل بتوكلنا أم لا.

تطبيق توكلنا وخصوصية عدم ظهور الصورة الشخصية للأشخاص

من الأسئلة المهمة التي توجهت إلى تطبيق توكلنا من أحد مستخدميه أنه إذا كانت الزوجة مضافة على حساب زوجها في توكلنا، هل تستطيع حذف الصورة الشخصية لها واسمها حتى لايراها أحد؟.

وكان الرد من التطبيق على هذا السؤال أن لمستخدمين تطبيق توكلنا لا يمكن لأي شخص أن يرى الصورة الشخصية للمسجيل في توكلنا إلا ولي أمر الشخص وصاحب الحساب فقط، ويمكن إخفاء الصورة الشخصية من خلال الدخول على صفحتك الشخصية بالحساب.

توكلنا وخصوصية عدم تصوير شاشة تطبيق توكلنا اثناء استخدامه

وهذه من الأشياء التي اهتم بها التطبيق في النسخة الجديدة، حيث أنه عند استخدام الشخص للتطبيق في أنظمة اندرويد لا يستطيع عمل تصوير للشاشة وذلك للخصوصية والأمانة وحفظ المعلومات الشخصية وصحتها وتحديثها، ولذلك يرجى تحديث التطبيق للنسخة الأخيرة 2.6.1 حتى يمكنه العمل على جميع الميزات الجديدة ولا يحدث به مشكلة.

هل من لديه بلاغ هروب يمكن التسجيل بتوكلنا وكيفية مسح مصاب تعافىٰ؟

وهذا من الأسئلة المهمة التي تم طرحها بعد تحديث التطبيق، حيث قام أحد الأشخاص بالسؤال عن: هل من لديه بلاغ هروب أن يستخدم تطبيق توكلنا؟

وكان الٱجابة أن من لديه بلاغ هروب لا يمكنه التسجيل بتوكلنا.

ومن أحد الأسئلة الأخرى كيف يتم مسح مصاب تعافى من المرض أو متى يتم حذفه من قائمة المصابين؟

وكان الرد على هذا السؤال أن وزارة الصحة هي المسئولة عن ظهور اللون البرتقالي أو البني أو الأزرق أو البنفسجي للفرد المصاب أو غير المصاب، ويمكنك الاستفسار عبر رقم 937 لوزارة الصحة.

تطبيق توكلنا التسجيل للخليجين والزائرين لايتطلب وجود حساب في أبشر

التسجيل للخليجين لا يتطلب وجود حساب في أبشر، ولكن يتطلب التواجد داخل المملكة، وادخال رقم الهوية الخليجية، أو رقم الجواز ، وإدخال تاريخ الميلاد، وتحديد الجنسية، ثم إدخال رقم الجوال وكلمة المرور.

والتطبيق يتطلب الموافقة على منح صلاحية تفعيل الموقع الجغرافي دائماً حتى يعمل بصورة صحيحة بدون مشكلة.