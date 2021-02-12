رغم شبهات الفساد.. نتنياهو يتصدر استطلاع للرأى حول انتخابات إسرائيل

جدة - نرمين السيد - كشف استطلاع للرأى فى دولة الاحتلال الإسرائيلى، ونشرت نتائجه أمس الخميس، عن أن 32% من الإسرائيليين يفضلون تولى زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة المقبلة، بينما حصل زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد" يائيير لابيد، على 14% فقط.





ووفقًا لما أورده موقع "i24 نيوز"، يفضل 13% من الإسرائيليين تولى رئيس حزب "أمل جديد"، والمنشق على "الليكود"، جدعون ساعر، لرئاسة الحكومة المقبلة. بينما ذهبت 11% من الأصوات لزعيم تحالف أحزاب اليمين "يمينا"، نفتالى بينت. ويشير الاستطلاع إلى أن 4% فقط من الأصوات وثقت بوزير الدفاع الحالى ورئيس حزب "أزرق أبيض"، بينى جانتس، والذى انهار رصيده السياسى فى الأشهر الأخيرة. اللافت أن 26% من الإسرائيليين المشاركين فى الاستطلاع "لا يعرفون" من الشخص الأنسب لموقع رئيس الحكومة، بينما يؤكد 63% من المشاركين أن محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد لن تؤثر على تأييدهم له، وقال 7% إن تلك التحقيقات "تعزز رغبتنا فى انتخاب نتنياهو"، مقابل 17% قالوا إنها "ستدفعهم لرفض انتخاب نتنياهو".

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