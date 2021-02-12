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تركيا تسجل 36.72 مليار دولار عجزا بميزان المعاملات الجارية في 2020‎

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أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزا بقيمة 36.72 مليار دولار، في العام الماضي، ما يقل عن توقع استطلاع أجرته "رويترز" لعجز 39 مليار دولار، ومقارنة مع فائض 6.76 مليار دولار في العام السابق.

وتكشف البيانات أن العجز، في ديسمبر، انكمش إلى 3.21 مليار دولار من 3.63 مليار دولار، قبل شهر، ومقارنة مع توقع الاستطلاع عند 3.7 مليار دولار.

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