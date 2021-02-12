أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 4922 إصابة جديدة بـ كورونا في البلاد منذ الأمس، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي، صباح الجمعة، إن اجمالي عدد المصابين بالكورونا في إسرائيل، ارتفع الى 714,812 إصابة، والوفيات الى 5,283 حالة.
وأضافت الوزارة، أن من بين الإصابات 64,597 إصابة نشطة، منهم 972 مريضا بحالة الخطر، و306 على أجهزة التنفس.
وأشارت وزارة الصحة، الى أنه حتى صباح اليوم، تم تطعيم 3.8 مليون مواطن إسرائيلي باللقاحات المضادة لـ كورونا، منهم أكثر من 2 مليون تلقوا الجرعتين الأولى والثانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تطعيم 3.8 مليون شخص.. إسرائيل تسجل 4922 إصابة كورونا جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.