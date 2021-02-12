موقفي لن يتغير.. الحريري يكشف تفاصيل لقائه بعون لتشكيل الحكومة اللبنانية

توجه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الجمعة، إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني، ميشال عون، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الحريري عقب لقائه بعون: "تشاورتُ مع رئيس الجمهورية وسأكمل التشاور ولا تقدّم ولكن شرحتُ له الفرصة الذهبيّة التي نحن فيها وكلّ فريق يتحمّل مسؤوليّة مواقفه منذ اليوم"، وفقًا لقناة "إم.تي.في" اللبنانية.

وأضاف: "لمستُ خلال زيارتي إلى فرنسا حماسًا لتشكيل الحكومة اللبنانية والمشكلة تكمن في تأليف حكومة مكوّنة من اختصاصيين ولذلك لا يمكن القيام بأيّ مهمّة إصلاحيّة".

وأكد الحريري أن المساع المبذولة لإنقاذ لبنان مستمرة، مشيرًا إلى أنه في حال لم يتم تشكيل حكومة مكونة من اختصاصيين، فإنها لن تحصل على الدعم الدولي.

وتابع: "موقفي ثابت وواضح وهو حكومو من 18 وزيرًا جميعهم اختصاصين وهذا ما لن يتغيّر لديّ".