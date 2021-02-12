إسرائيل تحذر من انتشار غير مسبوق لطفرة كورونا البريطانية

توقعت إسرائيل أن تشهد الأسابيع المقبلة زيادة حادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل تخفيف القيود والخروج من الإغلاق الثالث المشدد الذي فرضته الحكومة للحد من انتشاره.

وذكرت القناة 11 العبرية، إن مركز الأبحاث والمعلومات التابع لشعبة المخابرات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي "أمان"، حذرت من الانتشار الواسع للطفرة البريطانية من الفيروس في إسرائيل.

وسجلت إسرائيل 6,062 إصابة بفيروس كورونا، بنسبة فحوصات موجبة بلغت 7.8%؛ في الوقت الذي حصل فيه 3.6 مليون إسرائيلي الجرعة الأولى من اللقاح، من بينهم 2.2 مليون تلقوا الجرعة الثانية.

وفي وقت سابق من يوم امس، قرر المجلس الوزاري لشؤون فيروس كورونا كابينيت كورونا، عدم السماح للأشخاص دخول البلاد من البر أو البحر دون الحصول على نتيجة سلبية لفحص خضعوا له قبل مغادرتهم الدولة التي يأتون منها بـ 72 ساعة.

أما وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد أكدت أن القرار يستثني الحالات الإنسانية أو الحاجة الشخصية الخاصة بموافقة استثنائية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يدخلون إلى إسرائيل على متن مركبة جوية.

وكشفت الوزارة عن فرض غرامة بواقع 2,500 شيكل جديد بحق المخالفين لهذا القرار، موضحة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد 14فبراير الجاري لغرض إعطاء فرصة لاتخاذ الإجراءات الضرورية استعدادًا لذلك بالنسبة للأشخاص المتواجدين خارج البلاد.