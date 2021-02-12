عاجل : موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1442

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1442، يتساءل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية متي يتم صرف المبلغ الخاص بالمعاشات وذلك بالنسبة للموظفين والأشخاص المنتسبة لها ؟ وزادت التساؤلات اكثر مع الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة لتخرج التصريحات من وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالمملكة؛ لتجيب عن تساؤلات المواطنين بخصوص موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، حيث يتم إيداع معاش الضمان للمستحقين في حساباتهم البنكية عادة بداية من يوم 10 إلى يوم 15 من كل شهر هجري، ولكن تم تحديد موعد صرف المبلغ المخصص لهذا الشهر وأيضا تم الإعلان عن موعد صرف مخصص شهري شعبان ورمضان، حيث يتم الإيداع لشهر رجب في الساعة الثالثة مساء من عصر يوم الأحد المقبل ثاني أيام شهر رجب الموافق 14 فبراير 2021.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1442

وكما عودناكم أعزائي قراء موقع ثقفني سوف نستعرض لكم اهم تصريحات وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بهذا الشأن وكذلك الموعد المنتظر إيداع مبلغ معاشات الضمان الاجتماعي، حيث أعلنت الوزارة أنها تستعد في الوقت الحالي لتفعيل عملية إيداع مبالغ المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي في خلال يومين علي الأكثر، وذلك وفقا للآلية التي تنتهجها الوزارة في تنسيق عملية صرف المعاشات للمستفيدين، ومن المُرجح أن يتم إيداع المبالغ بعد عد الأحد الثاني من شهر رجب الموافق الرابع عشر من شهر فبراير، وذلك طبقا للآلية الموضوعة مُسبقا والمعمول بها شهريا في عملية إيداع معاشات الضمان الاجتماعي.

موعد إيداع راتب الضمان لشهري شعبان ورمضان

من المقرر أن يتم إيداع راتب الضمان للمستفيدين عن شهر شعبان 1442 في الرابع عشر من شهر مارس 2021 الموافق الأول من شعبان 1442، كما سوف يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي عن شهر رمضان 1442 في الرابع عشر من أبريل 2021 الموافق الأول من شهر رمضان 1442.

وجدير بالذكر أن الآلية التي تقوم بتطبيقها الوزارة في عملية إيداع مبالغ المعاشات تتضمن تبكير عملية إيداع المبالغ إلى يوم الخميس إذا كان موعد صرفها يوافق يوم الجمعة؛ لأنه عطلة رسمية، وكذلك تأخير عملية إيداع المبالغ الي يوم الأحد إذا كان موعد صرفها يوافق يوم السبت؛ لأنه يُعتبر عطلة رسمية أيضا, لذلك وكما أوضحنا فمن المُنتظر أن تتم عملية إيداع راتب الضمان الاجتماعي في الثالثة عصر بعد غد الأحد علي أقصى تقدير.