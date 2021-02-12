مشردة تضع وليدها فجرا بالشارع وفي حرارة تحت الصفر

وضعت سيدة مشردة جنينا في العراء في درجة حرارة تحت الصفر، في وقت مبكر الجمعة، في مدينة نورمبرغ البافارية، حسبما أفادت السلطات الألمانية.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن دورية شرطة رصدت سيدة في العشرينيات من عمرها ومعها مرافق ورضيع حديث الولادة بعد عملية الولادة الساعة الخامسة صباحا تقريبا فوق شبكة تهوية خارج محطة قطارات أنفاق.
السيدة ووليدها كانا داخل كيس نوم حراري في محاولة للحصول على بعض الدفء وسط درجات حرارة تراجعت دون 15 درجة مئوية تحت الصفر.
ونقلتهما السلطات إلى مستشفى لمنحهما بعض الدفء والمتابعة الصحية. ولم يعرف مصير الجنين.
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