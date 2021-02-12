لإرضاء زوجها.. موظفة مصرية تغير "أسماء الشوارع"

في واقعة غريبة لم تشهدها مصر من قبل، قامت موظفة بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة مسؤولة عن تسمية شوارع المدينة بإطلاق أسماء من أقارب زوجها.

وبسبب هذه الواقعة بات الخبر متصدرا "تريند" مواقع وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

وكشف رئيس مدينة كفر شكر اللواء هشام رفعت تفاصيل الواقعة، لموقع "دوت الخليج"، قائلا "إن الحادثة تعود إلى يوم 17 يناير الماضي، حين تم إبلاغي من رئيس الإدارة الهندسية أن المسؤولة عن اقتراح تسمية الشوارع غير المسماة، اقترحت أسماء 5 أشخاص من أقارب زوجها لإطلاق أسمائهم على الشوارع".

وأضاف رئيس المدينة، أنه فور علمه بالأمر، أحال الواقعة للتحقيق في الشؤون القانونية بمحافظة القليوبية وهي الجهة الوحيدة المخول لها النظر في الأمر، وإصدار قرار في إذا كانت الموظفة قد تخطت القانون أم لا؟ وفي حالة إثبات الأمر سيتم توقيع العقوبات عليها وفق القانون.

وأشار اللواء رفعت إلى أن الموضوع بدأ حين تم الاتفاق على اقتراح أسماء لبعض الشوارع التي ليست لها أسماء بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية والمتابعة الإدارية، ضمن عملية هيكلة العناوين، وتم تشكيل لجنة معنية، كما تم الاتفاق على وضع معايير لتسمية هذه الشوارع وهي أن يسمى باسم أقدم شخص يعيش في الشارع.

وتابع أن اللجنة بالفعل أنهت عملها في اقتراح أسماء الشوارع وعند استعراض الأسماء تم ملاحظة الأمر، وبعد انتهاء عمل اللجنة القانونية ستحال هذه الأسماء إلى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لإجازاتها بشكل نهائي.

من جانب آخر، أكد مصدر حكومي مصري رفيع المستوى، لموقع "دوت الخليج، أن تسمية الشوارع تخضع إلى عدة خطوات حتى يتم تسميتها بشكل نهائي.

وأوضح أن المرحلة الأولى تكون اقتراح الأسماء، ثم إجراء تحريات بشأن هذه الأسماء، ولماذا تم اختيار هذه الأسماء دون غيرها؟، وبعد انتهاء التحريات يتم إحالة الأمر إلى المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشتها، وتصبح الأسماء سارية بعد توقيع محافظ الإقليم بالموافقة على هذه الأسماء.