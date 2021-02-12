الصحة العالمية توصى باستخدام لقاحات روسيا الثلاثة ضد كورونا

وفى مقابلة تلفزيونية نقلتها شبكة "روسيا اليوم"، أضافت فوينوفيتش أن "هناك عملية أخرى يتم تنفيذها من خلال منظمة الصحة العالمية، وهى التسجيل المؤقت لاستخدام لقاح فى الحالات الطارئة"، موضحة أن "هذه التوصية من منظمة الصحة العالمية، تستند إلى تحليل ودراسة شاملة لجميع العناصر الثلاثة (الجودة والفعالية والأمان)".
وأكدت ممثلة الصحة العالمية على أن روسيا تمتلك خبرة هائلة فى مجال إنتاج اللقاحات، قائلة: "تحدثت مرات عديدة عن اللقاحات السوفيتية ضد الجدرى وشلل الأطفال ولقاح الحمى الصفراء، الحاصلة على شهادة منظمة الصحة العالمية".
وكانت روسيا أعلنت فى 11 أغسطس 2020، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا فى العالم، باسم "سبوتنيك v"، تيمنًا باسم أول مركبة فضاء روسية تصل إلى سطح القمر.
وفى أكتوبر من نفس العام، سجلت روسيا ثانى لقاح لها ضد الفيروس "إبيفاك كورونا Epivakkorona"، وسجلت اللقاح الثالث فى 20 يناير 2021، عندما تلقت وزارة الصحة الروسية وثائق اللقاح "كوفيفاك" كم مركز تشوماكوف.
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