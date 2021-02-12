التحالف العربى يدمر طائرة حوثية مسيرة استهدفت مدنيين جنوب السعودية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العميد الركن تركى المالكى، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، أطلقت الطائرة عمدًا لاستهداف أهداف مدنية ومدنيين فى المنطقة الجنوبية.

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