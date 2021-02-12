ألمانيا تسجل 9860 إصابة جديدة بكورونا و556 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا زاد بواقع 9 آلاف و860 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 2 مليون و320 ألفا و93 حالة.
وأفاد المعهد على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 64 ألفا و191 حالة وفاة بعد تسجيل 556 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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