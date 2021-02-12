إسرائيل تلقح أعضاء مكتب الاتصال المغربي ضد كورونا

تلقي أعضاء الوفد المغربي الدبلوماسي في إسرائيل، اليوم الجمعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلي مقر مكتب الاتصال المغربي بتل أبيب، وتم اصطحابهم إلى المشفى لتلقي التطعيم.

وتم تطعيم أعضاء البعثة الدبلوماسية بالجرعة الأولى من اللقاح بمستشفى هداسا في أورشليم بالقدس.

ووصل إلى إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، عبد الرحيم بيوض، رئيس مكتب الاتصال المغربي، رفقة الطاقم الدبلوماسي، للشروع في مهمتهم الدبلوماسية، وسط ترحيب كبير من طرف السلطات بالدولة العبرية.

وعملت إسرائيل على تطعيم 1400 من أعضاء السلك الدبلوماسي، بمن فيهم دبلوماسيون من دول المنطقة.