107 ملايين و848 ألفا و144 حالة.. إجمالي إصابات كورونا في العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 107 ملايين و848 ألفا و144 حالة. وأفاد مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة - حسبما ذكر موقع جامعة جونز هوبكنز الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفعت إلى 2 مليون و370 ألفا و280 حالة.

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