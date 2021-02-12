ألمانيا والدنمارك تعلنان ضبط 13 شخصا بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية

أعلنت السلطات الدينماركية، اليوم الجمعة، اعتقال 13 شخصًا الأسبوع الماضي، لحيازتهم أسلحة نارية ومكونات لصنع متفجرات.
وقالت الشرطة الدنماركية، إن المتهمين تم الاشتباه بهم في التخطيط لهجوم إرهابي في الدنمارك أو ألمانيا.
وكانت وكالة المخابرات الدينماركية أعلنت احتجاز 7 أشخاص بعد عملية أمنية نفذتها الشرطة في 6 و 8 فبراير الجاري، حيث ذكرت دائرة الإدعاء العام، أن الأشخاص السبعة متهمون بالتخطيط لهجوم إرهابي.
وبحسب قناة "دويتش فيله" الألمانية، فإن السلطات الألمانية أعلنت من جانبها اعتقال شخص من الجنسية السورية بالقرب من مدينة فرانكفورت وبحوزته حوالي 10 كيلوجرامات من المسحوق الأسود والصمامات، التي تستخدم في تصنيع القنابل.
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