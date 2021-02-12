توقف عمليات التطعيم ضد كورونا في مدينة أمريكية بسبب نفاد اللقاح

أعلنت السلطات بمدينة لوس أنجيليس الأمريكية، اليوم الجمعة، توقف عمليات التلقيح ضد كورونا في المدينة بسبب نفاذ جرعات اللقاح.
وبحسب صحيفة "لوس أنجيليس تايمز" الأمريكية، فإن مواقع التطعيم في المدينة أغلقت أبوابها بسبب نقص في إمدادات اللقاح.
وقال عمدة المدينة، إريك جارسيتي، إنه من المتوقع إعادة فتح مواقع التطعيم ضد كورونا، عند تلقي مزيد من اللقاحات، مشيرًا إلى أن المدينة سيتم إمدادها باللقاحات بعد يوم عيد الرؤساء.
ولفت جارسيتي إلى أن المدينة تلقت 16 ألف جرعة فقط هذا الأسبوع، مقارنة بـ 90 ألف جرعة في الأسبوع السابق، داعيًا الوكالات الفيدرالية إلى إرسال المزيد من اللقاحات إلى المدينة وتوضيح سبب خفض إمدادات اللقاح.
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