التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية عبر بوابة إعداد والتقديم على البرامج الإعدادية، يقدم معهد الإدارة العامة عبر بوابة إعداد الإلكترونية مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تهم الدارسين والمتدربين، وأوضح المعهد طريقة الاستفادة من هذه الخدمات، وتضمنت الخدمات المتوفرة إلكترونيا التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية، وطريقة الاستعلام نتائج اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وكذلك كيفية التقديم على البرامج الإعدادية والاستعلام عن نتائج دارسي البرامج الإعدادية، وأخيرا أوضح المعهد خطوات استعراض البرامج المسجل بها الفرد عبر بوابة إعداد.

الخدمات الإلكترونية عبر بوابة إعداد خدمة التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية

يقدم معهد الإدارة العامة خدمة التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية عبر بوابة إعداد، وذلك بهدف خدمة الراغبين في الالتحاق ببرامج اللغة الإنجليزية المدفوعة، وتمكينهم من اختيار البرنامج المتوافق معهم.

كيفية التسجيل

يمكنك التسجيل بسهولة في برنامج اللغة الإنجليزية من خلال بوابة إعداد عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه أولا إلى الموقع الإلكتروني المباشر وتسجيل الدخول إلى بوابة إعداد.

يقوم المستخدم باختيار خدمة التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية.

يقوم المستخدم باختيار البرنامج التدريبي المناسب له والضغط عليه للتسجيل فيه.

خدمة الاستعلام عن نتائج اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية

يقدم معهد الإدارة العامة هذه الخدمة لتمكين موظفي القطاع الحكومي من الاستعلام عن نتائج اختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية، وذلك مباشرة عبر إدخال رقم السجل المدني فقط.

كيفية الاستعلام عن النتائج

للاستعلام عن نتائج اختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الخدمة مباشرة.

إدخال رقم السجل المدني.

الضغط على أيقونة بحث لإظهار نتيجة اختبار تحديد مستوى اللغة.

استعراض البرامج المسجل بها عبر بوابة إعداد

هي خدمة إلكترونية تهدف إلى تمكين الملتحقين بالبرامج المدفوعة من استعراض البرامج المسجلين بها، والإطلاع على التفاصيل الخاصة بها.

خطوات تنفيذ الخدمة

يمكنك استعراض البرمج التي قمت بالتسجيل فيها من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني وتسجيل الدخول إلى بوابة إعداد

.اختيار خدمة البرامج المسجل بها لعرضها.

خدمة التقديم على البرامج الإعدادية

هي خدمة إلكترونية يوفرها معهد الإدارة العامة عبر بوابة إعداد، بهدف تمكين الطلاب الحاصلين على الشهادات الجامعية من التقديم على البرامج الإعدادية، وكذلك متابعة طلب التسجيل والالتحاق بتلك البرامج، ويمكنك الاستفادة من الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى نظام التسجيل الإلكتروني على الخدمة.

يقوم الطالب تعبئة استمارة الالتحاق بالبرامج الإعدادية.

الضغط على إرسال الطلب.

خدمة الاستعلام عن نتائج دارسي البرامج الإعدادية

هي خدمة إلكترونية تُمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم الدراسية في البرامج الإعدادية عبر بوابة إعداد وعرض درجاتهم، بشرط أن يكون الطالب دارس وملتحق بأحد البرامج الإعدادية، ويمكنك الاستعلام عن النتائج عن طريق الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للخدمة.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى بوابة الدارس.

يقوم الطالب باختيار خدمة نتائجي لعرض نتائج الدارس.