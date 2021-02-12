سليمان الراجحي يتصدر غوغل بعد فتح مشروع مصنع دواجن للنساء

سليمان الراجحي هو من أهم وأشهر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية عمل في بداية حياته في العديد من المهن المختلفة ولكنه استقر أخيراً في أعمال الصرافة والذي تبلغ ثروته 7.4 مليار دولار أمريكي، وساهم الشيخ سليمان في تأسيس مصرف الراجحي أهم واشهر البنوك الإسلامية في المملكة، والذي يعمل علي تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، وتطور عمل الشيخ سليمان بالتعاون مع أخيه الشيخ صالح الراجحي في العمل بعدة قطاعات أخري مثل قطاع العقارات وتوج نجاح هذه الأنشطة بافتتاح العديد من الفروع في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية إلي أن تم انفصال العمل بينه وبين الشيخ صالح واستمر كل منهما مستقلا عن الأخر عام 1971 ميلادية، كما ساهم الشيخ سليمان في تقديم العديد من المشاريع الخيرية.

سليمان الراجحي يتصدر غوغل

يمكنك من خلال المقال التعرف علي طرق التسجيل في تداول الراجحي، وفي خلال الساعات القليلة الماضية تداولت جميع المواقع الالكترونية المشروع الخاص بالشيخ سليمان وهو مشروع مصنع دواجن النساء الذي تصدر غوغل وخاصةً بعد أن قرر الشيخ سليمان صرف 10 ملايين ريال سعودي مكافأة للعاملين بمصنع الدواجن النسائي والذي تم تشغيله في الفترة السابقة وجميع العاملين في هذا المشروع من النساء حتي يور لهم فرصة عمل آمنة وبها خصوصية أثناء العمل.

سليمان الراجحي يوجه رسالة للعاملين في المصنع

وقد تم انتشار فيديو خاص بالشيخ سليمان الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مشروع مصنع الدواجن النسائي عن طريق موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان ” أطلق سعادة رئيس مجلس إدارة دواجن الوطنية الشيخ سليمان الراجحي مرحلة التشغيل لمصنع إنتاج لحوم الدواجن بطاقة أنتاجيه تصل إلي 120 طناً وبمساحة تصل إلي 30 ألف متر مربع، وطاقم النساء فقط من يعملن بالمصنع ليتمتعن بخصوصة تامة وبيءة عمل مناسبة ،كما قرر سعادته صرف 10 ملايين ريال سعودي كمكافأة للعاملات “كما قام الشيخ بتوجيه رسالة إلي طاقم العاملات النسائي قائلاً”أنتم الأساس ولنتم القدوة وانتم كل شيء ولكن نحن المؤسسين أو القائمين بالمهمة قصدنا أن شاء الله أنكم تخدموا فيها البلاد و العباد وأتمني من الله سبحانه وتعالي ثم أتمناه منكم أن يجعل عملنا كله خالصاً لوجه الله واسأل الله أن ينزل علينا البركة ويبارك الله لكم في المرتبات التي تستلموها وينزل البركة في الإنسان نفسه”.