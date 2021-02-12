أخبار اليمن : الأرصاد ينبه المواطنين للوقاية من البرد الشديد

الأرصاد ينبه المواطنين للوقاية من البرد الشديدنبّه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في 5 محافظات إلى وقاية الاطفال وكبار السن والمرضى من البرودة الشديدة المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة

وتوقع المركز أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وسيكون الطقس بارداً إلى بارد نسبيا على المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوه وحضرموت، وبارداً نسبيا بوجه عام على المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وحث المركز المزارعين رعاة المواشي والنحل على حماية محاصيلهم الزراعية والثروة الحيوانية والمناحل من آثارالبرودة .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مركز الارصاد أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 3.5 في ذمار، 4 في عمران، 4.8 في صنعاء، 7.1 في صعدة، 7.4 في السدة، 9 في إب، و 9.5 في سيئون.

