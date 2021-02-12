الأرصاد ينبه المواطنين للوقاية من البرد الشديد
نبّه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في 5 محافظات إلى وقاية الاطفال وكبار السن والمرضى من البرودة الشديدة المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة
وتوقع المركز أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.
وسيكون الطقس بارداً إلى بارد نسبيا على المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوه وحضرموت، وبارداً نسبيا بوجه عام على المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
وحث المركز المزارعين رعاة المواشي والنحل على حماية محاصيلهم الزراعية والثروة الحيوانية والمناحل من آثارالبرودة .
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مركز الارصاد أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 3.5 في ذمار، 4 في عمران، 4.8 في صنعاء، 7.1 في صعدة، 7.4 في السدة، 9 في إب، و 9.5 في سيئون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأرصاد ينبه المواطنين للوقاية من البرد الشديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.