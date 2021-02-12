اتهمتها بعدم النزاهة.. الصين تحظر بث الـ BBC على أراضيها

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، حجب بث هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" من شبكات التلفزيون الخاصة بها، فيما قالت الإذاعة العامة في هونج كونج، إنها ستوقف بث الإذاعة البريطانية، وذلك بعد أسبوع من إلغاء بريطانيا ترخيص البث لتلفزيون الصين الرسمي.
وقالت الإذاعة الوطنية وإدارة التلفزيون في الصين، إن هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" انتهكت بشكل صارخ شروط الصدق والنزاهة وأضرت بمصالح الصين وقوضت الوحدة الوطنية.
من جانبها ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج، أنها ستعلق بث البرامج الإخبارية على إذاعة "بي.بي.سي".
واعتبر نادي المراسلين الأجانب في الصين، أن الأخيرة تحاول إجبار وسائل الإعلام الأجنبية على اتباع نهج الحكومة الصينية ، بينما اتهمت سفارة الصين في لندن هيئة الإذاعة البريطانية بـ "التلفيق الذي لا هوادة فيه".
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