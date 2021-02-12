ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: هجوم الحوثيين على السعودية يظهر فداحة انتشار الطائرات المسيرة

أعربت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، اليوم الجمعة، عن إدانتها بأشدّ العبارات الهجوم الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه والذي استهدف مطار أبها الدولي في جنوب المملكة العربية السعودية بتاريخ 10 فبراير الجاري.

وقالت الدول الثلاث في بيان، إن الهجمات المتواصلة من هذا القبيل، بما فيها الهجمات التي تستهدف مناطق مدنية والتي تنتهك القانون الدولي، تُظهر فداحة التهديد الذي يفرضه انتشار الطائرات المسيّرة على الاستقرار في المنطقة.

وأعربت الدول الثلاث مجددًا عن حرصها الشديد على أمن المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، مؤكدة دعمها الحازم لمساعي التوصّل إلى تسوية سريعة للنزاع في اليمن، الأمر الذي سيوفّر الاستقرار الضروري في المنطقة.