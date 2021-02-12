القنوات المجانية وتردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمبارة الزمالك ومولودية الجزائر

تردد قناة بي إن سبورت، التي تقوم بنقل مبارة الزمالك ومولوديه الجزائر في مساء اليوم ف بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يستهل الفارس الأبيض البطولة الأفريقية بمواجهة قوية في دوري المجموعات بمواجهة الفريق العنيد مولودية الجزائر،حيث يقع فريق الزمالك في مجموعة تضم فريق الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتينجويت السنغالي، من هذه المجموعة فريقين ويتم نقل المبارة علي العديد من القنوات والتي أبرزها قناة بي ان سبورت وقنوات اخري سنقدمها لكم في هذا المقال.

تعد قنوات bein sport هي ابرز واهم القنوات الرياضية في الشرق الأوسط التي تقدم لكافة المشاهدين المباريات الأفريقية والأوروبية والبطولات المحلية والدولية والتي كان من أهمها بطولة كاس العالم للأنديه التي أقيمت في قطر بنجاح باهر برغم الظروف المحيطية التي كانت تحوط حول هذه البطولة نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا ولكن اللجنة المنظمة للبطولة في قطر نجحت في استخدام نظام الفقاعة لحماية الجماهير واللاعبين من نقل الوباء الجديد فيروس كورونا، يذكر أن قنوات بي إن سبورت نقلت كافة المباريات علي قنواتها المفتوحة مجانا والتي فاز بها الفريق الألماني بايرن ميونيخ الألماني وحصل الفريق المصري الأهلي المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه.



تبدأ من جديد بطولة أفريفيا للأندية أبطال الدوري والتي يشارك فيها الزمالك المصري والذي يواجهه اليوم الفريق الجزائري المولودية، ويطمح الفريقين في تحقيق الانتصار من اجل حصد النقاط التي تؤهلهم في المجموعة الصعبة للصعود للدور الثاني من المجموعات، يم بث المبارة علي قناة بي إن سبورت 7 علي ترددها الجديد والذي نوضح لكم كيفية ضبط التردد ومشاهدة القناة.

يمكنك عزيزي استقبال تردد قناة بي إن سبورت 7 من خلال اتباع الخطوات التالية الموضحة بالجدول.

القمر الصناعي نايل سات التردد 12476 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي

يتم نقل مبارة مبارة الزمالك ومولودية الجزائر في تمام الساعة الساعة 9 مساءا والتي تقام علي استاد القاهرة الدولي ويتم التعليق علي المبارة رؤف خليف، يمكنك مشاهدة المبارة مجانا علي قناة أون تايم سبورت التردد الأرضي ويتم التعليق علي المبارة المعلق المصري بلال علام، حيث تم اتخاذ قرار بعدم حضور جمهور في المدرجات.