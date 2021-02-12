مراجعة هاتف Xiaomi Mi 11 سعر ومميزات وعيوب

يبحث الجميع عن مميزات وعيوب Xiaomi Mi 11 حيث أعلنت شركة شاومي عن أحدث إصدار لها للهاتف بعد Xiaomi Mi 10 وقد لوحظ التطور الكبير بين الإصدارين حيث تفوق هاتف شاومي Mi 11 في العديد من الصفات عن باقي الإصدارات السابقة للشركة من حيث جودة الأداء ومساحة الشاشة ومساحة التخزين بالإضافة إلى توافر أقوى معالج على الإطلاق، كل هذا بأرخص الأسعار مقارنة بكم المميزات المتواجدة به وهو ما عودتنا عليه شركة شاومي، ولمزيد من التفاصيل حول مميزات وعيوب هاتف شاومي Mi 11 تابعوا المقال.

مميزات Xiaomi Mi 11 الجديد

لدى هاتف شاومي Mi 11 العديد من الصفات التي جعلته مميز عن سابقيه ولكنه على الرغم من التطور الكبير في خصائصه إلى أن لديه بعض العيوب ولكننا سنتناول في البداية مميزاته وهي:

أداء الكاميرات بالجهاز هو نفس الأداء في هاتف Xiaomi Mi 10T Pro.

يدعم كافة شبكات 5G .

سماعاته تقدم أفضل جودة صوت مميزة.

يمكنه تصوير فيديوهات 4K وكذلك 8K بجودة عالية.

سعره جيد بالنسبة لإمكاناته المتعددة.

أدائه قوي ولديه أقوى معالج من كوالكم.

خامات رائدة مع تقفيل ممتاز فهذه السلسلة تعد الفلاج شيب الخاصة بشاومي، كما أن خطوط تصميم الهاتف تغيرت تماما لتواكب التكنولوجيا في 2021 .

مقارنة بأجهزة هواتف شاومي الأخيرة فإن وزن الهاتف متوسط ومقبول.

يقوم الجهاز يدعم نظم الشحن السريع واللاسلكي وكذلك اللاسلكي العكسي.

يمكنه التحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق دعم الجهاز لـ IR Blaster.

الشاشة تمتاز بكونها منحنية مع طبقة حماية بمعدل كثافة حوالي 515 بكسل، بالإضافة إلى سطوعها العالي ووضوح الرؤية والألوان المميزة.

كاميراته لم تُطور كما في هاتف Xiaomi Mi 10 الإصدار الأقدم منه.

لا يتم إرفاقه بشهادة مقاومة الماء كالعادة.

لا يسمح بإمكانية زيادة المساحة من خلال الكارت الميموري.

عيوب Xiaomi Mi 11سعر هاتف شاومي مي 11 الجديد Xiaomi Mi 11

تم إصدار نسخ من الهاتف برامات وذاكرة مختلفة وأسعار مختلفة كالتالي:

جاءت نسخة 128 جيجا 8 رام بسعر 750 يورو.

النسخة 256 جيجا 8 رام بسعر 800 يورو.