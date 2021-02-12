الهند.. قتلى وجرحى بانفجارات في مصنع للألعاب النارية

قالت الشرطة الهندية إن عدة انفجارات في مصنع خاص للألعاب النارية في جنوب الهند أسفرت عن مقتل 11 عاملاً على الأقل وإصابة 34 آخرين بجروح.

وقال ضابط الشرطة راج نارايانان، إن المصابين في الانفجار الذي وقع في المصنع في منطقة فيرودوناجار بولاية تاميل نادو، نُقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وتم استدعاء عشر سيارات إطفاء لمكافحة الحريق الذي دمر أربع سقائف في المصنع.

وقالت وكالة برس ترست الهندية للأنباء، إن الانفجارات حدثت أثناء خلط العمال للمواد الكيميائية لصنع ألعاب نارية.

ويُعد تصنيع الألعاب النارية من الأعمال التجارية الضخمة في الهند، حيث يتم إطلاق الألعاب النارية غالبًا في المهرجانات وحفلات الزفاف.

وتنتج العديد من المصانع غير القانونية ألعابًا نارية أرخص عند شرائها من المصانع القانونية.

وتقع المنطقة التي وقع فيها الانفجار على بعد 520 كيلومترا جنوب تشيناي عاصمة الولاية.