دهسا.. مستوطن يقتل فلسطينيا ويصيب آخر فى الأغوار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، قال المسؤول عن ملف الأغوار فى محافظة طوباس، معتز بشارات، إن "فلسطينياً استشهد ووقع عدد من الجرحى بعد أن قام مستوطن بدهس ثلاثة شبان من رام الله بين مفرق عين البيضا وبردلا فى الأغوار الشمالية".

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