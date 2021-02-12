سليمان الراجحي «فيديو» إطلاق مرحلة تشغيل جديدة في شركة دواجن الوطنية

قام الشيخ سليمان الراجحي بإطلاق مرحلة تشغيلية جديدة في مصنع إنتاج الدواجن، وقام بتعيين مجموعة من النساء ذو الخبرة والمعرفة الكبيرة بهذا المجال كي يعملن ويطورن فيه بكل طاقتهم، وقد تحدث الشيخ / سليمان الراجحي إلى الموظفات في شركة الدواجن الوطنية وحثهم على أن يبذلن قصارى جهدهن في العمل {وأجر هذا العمل وثوابه عند الله سبحانه وتعالي} وأضاف الشيخ سليمان الراجحي أن العمل في هذه الشركة هدفه الأول والأخير خدمة المملكة العربية السعودية.

سليمان الراجحي.. إطلاق مرحلة تشغيل جديدة في شركة دواجن الوطنية

لقد تدوال اليوم الجمعة 12-2-2021 فيديو يظهر فيه الشيخ / سليمان الراجحي وهو رئيس مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية وهذا الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الحساب الخاص بدواجن الوطنية معلقاً فوق الفيديو :

أطلق سعادة رئيس مجلس إدارة #دواجن_الوطنية الشيخ سليمان الراجحي، مرحلة التشغيل لمصنع إنتاج لحوم الدواجن بطاقة إنتاجية 120 طنًا وبمساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع، وبتشغيل طاقم نسائي يتمتع بخصوصية تامة وبيئة عمل مناسبة، وقرر صرف 10 ملايين ريال مكافأة لجميع العاملين

حديث الشيخ سليمان الراجحي مع الموظفات

لقد تحدث الشيخ سليمان الراجحي مع موظفات شركة دواجن الوطنية في الفيديو الذي تم نشره على تويتر منذ يومين فقط فقال لهم :

أنتم الأساس وأنتم القدوة وأنتم كل شيء ولكن نحن المؤسسين أو القائمين بالمهمة قصدنا إن شاء الله أنكم تخدما فيها البلاد والعباد

وقد أكمل الشيخ سليمان الراجحي في كلامه فقال :

هذا المشروع ليس مشروعنا نحن هذا المشروع ليس للراجحي، المشروع لكم أنتم، منكم ولكم نحن المؤسسين مجمعين أفكار، ولكن الحمل الثقيل لكم أنتم وعليكم أنتم والله يعينكم ويوفقنا وأياكم ويجعل عملنا و عملكم خالصاً لوجه الله