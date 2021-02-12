راتب الضمان الاجتماعي 1442 شهر رجب قيمته حسب عدد أفراد الآسرة ورابط الاستعلام إلكترونياً

راتب الضمان الاجتماعي 1442، من الموضوعات الهامة التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين، في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتوفير العديد من الخدمات للآسر الأشد احتياجاً، مثل المساعدة المقطوعة وراتب الضمان الاجتماعي، وتقوم بتحديد موعد صرف راتب الضمان بصفة شهرية، والذي يكون بين يوم العاشر حتي يوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، وينتظر المستفيدين من معاش الضمان معرفة موعد صرف شهر رجب 1442، وطريقة الاستعلام عن مبلغ المعاش المستحق، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نضع بين أيديكم أهم التفاصيل التي يبحث عنها مستفيدي الضمان.

موعد صرف راتب الضمان رجب 1442

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد صرف راتب الضمان لشهر رجب 1442، حيث سيكون يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021، الموافق الثاني من شهر رجب 1442، على أن يتم استقبال المبالغ المقرر صرفها على حسابات المستفيدين بعد ظهر ذلك اليوم.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “hrsd.gov.sa“.

اليتامى. العاجزون عن العمل. من بلغ سن الشيخوخة. النساء اللاتي ليس لهم عائل. الآسرة غير المعولة.

الآسرة التي يها فرد واحد يصرف له 1000 ريال سعودي.

الآسرة المكونة من فردين يصرف لها 1285 ريال سعودي.

الآسرة المكونة من ثلاثة أفراد يصرف لها 1570 ريال سعودي.

الآسرة التي بها عدد أربع أفراد يصرف لها راتب الضمان 1855 ريال سعودي.

يصرف راتب الضمان للآسرة المكونة من خمس أفراد مبلغ 2140 ريال سعودي.

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للآسرة المكونة من ست أفراد مبلغ 2420 ريال سعودي.

رابط الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي 1442الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعيحساب راتب الضمان حسب عدد أفراد الآسرةتحديث بيانات مستفيدي الضمان

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ضرورة تحديث بيانات مستفيدي الضمان، حتي يتم صرف المعاش المقرر لهم بصفة شهرية، وقد حددت الوزارة رابطها الإلكتروني الرسمي، للدخول عليه وتحديث بيانات المستفيد برقم الهوية، على أنه من لم يقم بالتحديث سوف يتم تعليق مبلغ الضمان.