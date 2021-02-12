على دوت الخليج.. "عيش بودكاست"

عاشت منصة البودكاست على "دوت الخليج" أسبوعا حافلا بموضوعات ثرية شهدنا خلالها نقاشات ساخنة مع ضيوفنا، وقدمنا فيها جرعة متنوعة من الأخبار والموضوعات التي كانت حديث الساعة.
والحلقات متاحة للجميع إذ أن حلقات البودكاست متوافرة للاستماع والتحميل من موقعنا الإلكتروني، ومن كافة منصات البودكاست أبل وغوغل وسبوتيفاي وغيرها من المنصات.
في البودكاست اليومي سؤال حر يناقش المشكلات التي نصادفها في حياتنا والتي تشكل امتحانات دقيقة لا ينجح الجميع في الخروج منها دون دعم أو مساند.
كانت موضوعات الأسرة حاضرة بشكل كبير عبر بودكاست حياتنا الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس، وقد ناقش هذا الأسبوع موضوعات متعددة.
وكان لكرة القدم حضور كبير في بودكاست أثير الكرة الذي ناقش مع ضيوفه من مختصي الرياضة ونجومها فوز بايرن ميونيخ بمونديال الأندية وحصول الأهلي المصري على الميدالية البرونزية، إضافة إلى عرض آخر أخبار نجوم كرة القدم.
وهناك المزيد من الموضوعات الجذابة، التي صنعت بحرفية، لتمنح متابعينا جرعة تثقيفية مهمة، متاحة عبر موقعنا الإلكتروني وعلى منصات البودكاست الكبرى.
ويمكنك الاستماع إلى بودكاست "دوت الخليج" من خلال هذا الرابط: https://www.skynewsarabia.com/podcast
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