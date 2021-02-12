الكويت: ارتفاع حاد فى عدد مصابى كورونا بالعناية المركزة

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا فى أقسام العناية المركزة بمستشفيات الكويت، وبنسبة 100%، إضافة إلى تدنى معدلات الشفاء بين المصابين، ما ينذر بوضع خطر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.





وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الجمعة، إن السلطات الصحية قرعت جرس الإنذار بعدما تجاوزت الإصابات الجديدة 6 آلاف إصابة فى 6 أيام، وارتفاع معدلات دخول العناية المركزة بنسبة 100%، فضلاً عن تدنى معدلات الشفاء من الوباء. وشددت وزارة الصحة الكويتية على أن الأمور ستخرج عن السيطرة إذا استمر الوضع الوبائى على هذا النحو من التدهور، إذ سجلت الكويت 175.031 إصابة بفيروس كورونا، و985 وفاة بالوباء حتى أمس الخميس.

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