دولة عربية تغلق 8 مساجد اليوم بسبب كورونا

أصدرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، قرارا بإغلاق 8 مساجد مؤقتًا في مناطق مختلفة، وذلك بعد ثبوت إصابة 10 من المصلين بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة السعودية في بيان لها اليوم (الجمعة) أن عدد المساجد التي أغلقت احترازيًا وصلت إلى 52، لافتة إلى أنه تم فتح 38 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأكدت الوزارة السعودية أن الإغلاق جاء في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وكانت وزارة "الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد" السعودية بالأمس أغلق 12 مسجدًا بشكل مؤقت بعدد من المناطق بسبب إصابات كورونا بين المصلين.

ونوهت بأن المساجد التي تم إغلاقها خلال الـ4 أيام الماضية بلغت 44 مسجدًا، تم فتح 28 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

وذكرت الوزارة في بيانها بأن هناك لجانا ميدانية رقابية تعمل على رصد المخالفات كافة واتخاذ جميع الإجراءات النظامية لمعالجتها، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.