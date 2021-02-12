أضف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم… الجولة 1 دوري الأبطال

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك مولودية الجزائر اليوم ، يستضيف منلعب استاد القاهرة الدولي مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الزمالك المصري ومولودية الجزائر اليوم الجمعة 12-2-2021 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، وتود الجماهير العربية وخاصة المصرية معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائراليوم على النايل سات والأقمار الأخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك مولودية الجزائر اليوم ، يدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء ضد الفريق الجزائري العنيد، وسط تأمينات مُشددة من رجال الأمن خلال الاستعداد لتأمين تلك المباراة الكبيرة في وقت يعود فيه الفارس الأبيض للسعي وراء تحقيق اللقب السادس له في البطولة الإفريقية منذ أخر تتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2002.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2021 قد أسفرت عن وقع الزمالك المصري في المجموعة الرابعة ليتواجد بجانب الترجي التونسي ومولودية الجزائر وفريق تينجويت السنغالي، وكان الترجي التونسي قد تغلب على الفارس الأبيض في ربع نهائي أبطال إفريقيا النسخة الماضية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر

مباراة الزمالك ومولودية الجزائر تنطلق اليوم الجمعة الموافق 12-2-2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة السعودية وقطر، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والساعة السابعة مساء بتوقيت جرينيتش.

قنوات ماتش الزمالك ومولودية الجزائر المفتوحة ، كشفت العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وسوف تُذاع مباراة الزمالك ومولودية الجزائر عبر بي إن سبورت 7 HD بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط، فيما ستكون القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم هي قناة أون تايم سبورت الأرضية.

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021، وسنوافيكم بالمزيد من القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك اليوم في حالة الكشف عنها بخلاف الموضحة أعلاه، قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021.