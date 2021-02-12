رابط نظام فارس sshr.moe.gov.sa الخدمة الذاتية 1442

أصبح موقع نظام فارس الجديد مصدر بحث كبير من قبل منسوبي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خاصة مع اقتراب المهلمة المحددة من قبل وزارة التعليم السعودية من أجل إرسال أنشطة التطوير المهني من خلال نظام فارس الجديد 1442 الخدمة الذاتية، والذي يوفر العديد من الخدمات لمنسوبي وزارة التعليم، والتي يبحثون عليها من آن لأخر

رابط نظام فارس الجديد 1442 الخدمة الذاتية تسجيل الدخول هو مابدأ يبحث عنه العديد من قادة المدارس ومنسوبي التعليم من أجل إدخال الدورات وإرسال أنشطة التطوير المهني من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية، وهي أحد أهم الإجراءات النظامية التي تم النص عليها، حيث تشمل هذه العملية رصد الأنشطة والنقاط وطباعة الشهادات، ومن ثم رفعها على نظام فارس من أجل أن يقوم الرئيس المباشر بإعتمادها والموافقة عليها بشكل إلكتروني من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية.

نظام فارس

فخلال الأيام الحالية بدأ العديد من العاملين في وزارة التعليم السعودية البحث عن رابط نظام فارس الجديد 1442 التابع للوزارة من أجل الاستفادة من خدمات النظام الالكتروني، والذي يقدم العديد من الخدمات لمنسوبي التعليم، حيث بدأ العديد منهم التسجيل في النظام وتفعيل حساباتهم عبر نظام فارس من أجل الاستفادة من هذه الخدمات، ولعل أهم هذه الخدمات هي الخدمة الذاتية، وإرسال أنشطة التطوير المهني الخاص بمنسوبي التعليم.

موعد إرسال أنشطة التطوير المهني عبر نظام فارس

وكان قد تم تحديد موعد زمني من أجل رفع المستندات المطلوبة عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث تبدأ هذه العملية بداية من يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام 2020، وتستمر هذه العمليات إلى يوم الخميس الموافق الحادي والثلاثين من نفس الشهر.

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وضحت الفترات الزمنية التي تتم فيها الإجراءات الخاصة برصد الأنشطة، حيث أنه تبدأ مرحلة اعتماد أنشطة الطوير المهني بداية من اليوم الأحد الثاني عشر من جمادي الأول من العام الهجري 1442، والموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر، وتستمر هذه العمليات حتى يوم التاسع من شهر رجب من العام 1442، والموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير من العام الميلادي 2021، وذلك وفقاً لما تم النص عليه في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، والتي قد تم العمل بها بداية من شهر يوليو الماضي من العام الحالي 2020.

نظام الخدمة الذاتية عبر نظام فارس

ويعد نظام الخدمة الذاتية هو أحد أنظمة فارس الخاصة بالموارد البشرية، وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع من خلالها موظفي التعليم الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة بشكل إلكتروني، وذلك دون الرجوع للإدارة، ويمكن لكل موظف بتتبع المعامة الخاصة به حتى صدور القرار عن طريق موقع نظام فارس.

رابط نظام فارس تسجيل الدخول

ومن أجل الاستفادة من خدمات نظام فارس الجديد عبر موقع نظام فارس والخاص بموظفي وزارة التعليم فكل ماعليكم هو التوجه إلى زيارة موقع نظام فارس الجديد على الإنترنت من خلال زيارة الرابط الرسمي لموقع فارس وهو: sshr.moe.gov.sa.

نظام فارس الخدمة الذاتية

ويقوم نظام فارس الخدمة الذاتية بإتاحة إرسال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليميمة، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى صلاحية الخدمة الذاتية من خلال الحساب الشخصي على موقع نظام فارس، حيث يمكن من خلال نظام فارس إضافة النظام حتى يوم الخميس المقبل السادس عشر من شهر جمادي الأول من العام 1442، والموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام 2020، حيث يمكن طباعة المستندات وحفظها على الحاسوب الشخصي الخاص بمدخل النقاط من أجل الرجوع إليها في وقت لاحق.

طريقة إرسال أنشطة التطوير المهني عبر نظام فارس الخدمة الذاتية

ومن أجل القيام بإرسال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية فكل ماعليكم هو إتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول إلى نظام فارس عبر زيارة موقع نظام فارس الجديد على الإنترنت عبر زيارة: https://sshr.moe.gov.sa. الدخول إلى الخدمة الذاتية الخاصة بالموظف أو المعلم. الدخول على بيانات أنشطة التطوير المهني. القيام بطباعة المستندات. القيام بحفظ الملف بصيغة PDF وصور شهادات الدورات الخاصة بك على حاسوبك الشخصي أو جهازك الشخصي من أجل الاحتفاظ بها عند الحاجة. القيام باستخدام أحد البرامج التي تقوم بتحويل الصور إلى ملف PDF ودمج جميع الشهادات في ملف واحد. القيام بإرسال أنشطة التطوير المهني وقت تفعيل أيقونة إرسال أنشطة التطوير المهني، ورفع الملفات المطلوبة.

الاستعلام عن حالة الترقية عبر نظام فارس

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن صدور أكبر حركة ترقيات في تاريخ الوزارة، حيث تم ترقية عدد 12283 في عدد من المراتب الوظيفية خلال الأيام الماضية، ويتمكن المعلون والموظفون في وزارة التعليم من معرفة نتائج الترقية من خلال الدخول إلى موقع نظام فارس من أجل الإطلاع على حالة الترقية الخاصة بالمعلمين والموظفين التابعين للوزارة، حيث يقوم النظام بعرض خدمة الاستعلام عن حالة الترقية بعد أن تم صدور حالة الترقية، كما أنه يمكنهم إستخراج إخلاء الطرف من خلال نظام فارس الالكتروني.