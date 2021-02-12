أخبار اليمن : وقفات إحتجاجية تندد بإحتجاز سفن الوقود وجرائم العدوان

وقفات إحتجاجية تندد بإحتجاز سفن الوقود وجرائم العدوانأٌقيمت بمديريات أمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفات احتجاجية تنديداً باستمرار جرائم العدوان والقرصنة البحرية على سفن الوقود.

واستنكر المشاركون في الوقفات، جرائم العدوان السعودي وما يفرضه من حصار بري وبحري وجوي منذ ستة أعوام بحق الشعب اليمني، في ظل صمت أممي ودولي معيب.

وحملوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتحالف العدوان، تداعيات الممارسات التعسفية في أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية، والذي يٌنذر بكارثة إنسانية تهدد حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني.

وأكدوا استمرار النفير العام برفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل الدعم حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمحتلين .. منددين بجرائم وانتهاكات العدوان ومرتزقته وآخرها اختطاف النساء بمأرب.

ودعت بيانات صادرة عن الوقفات، أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز تماسك الجبهة الداخلية والتحشيد للجبهات لمواصلة معركة التحرر والاستقلال ودحر العدو والاحتلال وتطهير كل شبر من أرض الوطن من دنسهم.

واستنكرت البيانات الصمت المعيب للأمم المتحدة إزاء الممارسات الإجرامية لدول تحالف العدوان في القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ثمنت البيانات الانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات ذوداً عن حياض الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

