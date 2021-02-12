دول أوروبا تحذر إيران: لا مبررات لإنتاج اليورانيوم المعدنى

جدة - نرمين السيد - أكدت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الجمعة، قلقهم إزاء إعلان إيران بشأن إنتاج اليورانيوم المعدنى، داعيين فى بيان مشترك إلى وقف انتهاكاتها لما تعهدت به من التزامات نووية سابقًا.





وفى بيانه، حذر الثلاثى الأوروبى من أن "الأنشطة الإيرانية تقوض وضعها على الصعيد الدبلوماسى"، لافتين إلى أن "إيران ليس لديها مبررات مدنية موثوقة بها لإنتاج اليورانيوم المعدنى، والذى يعد خطوة أساسية لتطوير السلاح النووى". وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت منذ يوم الأربعاء، عن أن إيران شرعت فى إنتاج اليورانيوم المعدنى فى انتهاك للاتفاق النووى، محذرة من أن معدن اليورانيوم هو مادة أساسية فى صناعة الأسلحة النووية، لافتة إلى استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية تخضع لتفتيش الوكالة فى أصفهان.

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