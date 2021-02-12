زعيم كوريا الشمالية موبخا مسؤولى بلاده: انهزاميون فشلة

جدة - نرمين السيد - اتهم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، كبار المسؤولين فى حكومة بلاده، بـ"الانهزامية"، وحملهم مسؤولية الحالة المزرية التى وصل إليها الاقتصاد، وفق وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.





وفى مؤتمر لكبار قادة الدولة، انتقد كيم "بشدة" المسؤولين عن التخطيط الاقتصادى فى مختلف القطاعات، معتبرا أنهم فشلوا فى تنفيذ "الأفكار والسياسات" التى تم الإعلان عنها فى يناير خلال انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم.

وفى المؤتمر، وهو الأول منذ خمس سنوات والثامن فى تاريخ كوريا الشمالية، وضع خطة جديدة لتنشيط الاقتصاد.

وكشف المؤتمر أيضًا عن حجم الضائقة المالية لهذه الدولة، حيث اعتذر كيم عدة مرات عن حدوث أخطاء فى التخطيط الاقتصادى، معتبرا أن السنوات الخمس الماضية كانت "الأسوأ".

وفى ختام المؤتمر الذى استمر أربعة أيام، انتقد كيم الافتقار إلى "رؤية خلاقة وخطط واضحة" لدى المسؤولين لمواجهة هذا الوضع.

وأشار إلى الزراعة، التى وضع المسؤولون عنها أهدافًا إنتاجية "دون مراعاة الوضع الحالى، حيث البيئة التشغيلية غير مواتية والدولة غير قادرة على توفير ما يكفى من المواد".

وتعرضت قطاعات أخرى للانتقاد بسبب حصصها الإنتاجية "المنخفضة على نحو غير معقول"، واُتهم المسؤولون بعدم الكفاءة و"التظاهر بأداء عملهم".

يذكر أن كوريا الشمالية تخضع لعقوبات دولية تهدف إلى إرغام بيونج يانج، على التخلى عن برامجها النووية والبالستية، التى حققت تقدما سريعا فى ظل قيادة كيم جونج أون.