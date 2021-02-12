وفى مؤتمر لكبار قادة الدولة، انتقد كيم "بشدة" المسؤولين عن التخطيط الاقتصادى فى مختلف القطاعات، معتبرا أنهم فشلوا فى تنفيذ "الأفكار والسياسات" التى تم الإعلان عنها فى يناير خلال انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم.
وفى المؤتمر، وهو الأول منذ خمس سنوات والثامن فى تاريخ كوريا الشمالية، وضع خطة جديدة لتنشيط الاقتصاد.
وكشف المؤتمر أيضًا عن حجم الضائقة المالية لهذه الدولة، حيث اعتذر كيم عدة مرات عن حدوث أخطاء فى التخطيط الاقتصادى، معتبرا أن السنوات الخمس الماضية كانت "الأسوأ".
وفى ختام المؤتمر الذى استمر أربعة أيام، انتقد كيم الافتقار إلى "رؤية خلاقة وخطط واضحة" لدى المسؤولين لمواجهة هذا الوضع.
وأشار إلى الزراعة، التى وضع المسؤولون عنها أهدافًا إنتاجية "دون مراعاة الوضع الحالى، حيث البيئة التشغيلية غير مواتية والدولة غير قادرة على توفير ما يكفى من المواد".
وتعرضت قطاعات أخرى للانتقاد بسبب حصصها الإنتاجية "المنخفضة على نحو غير معقول"، واُتهم المسؤولون بعدم الكفاءة و"التظاهر بأداء عملهم".
يذكر أن كوريا الشمالية تخضع لعقوبات دولية تهدف إلى إرغام بيونج يانج، على التخلى عن برامجها النووية والبالستية، التى حققت تقدما سريعا فى ظل قيادة كيم جونج أون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم كوريا الشمالية موبخا مسؤولى بلاده: انهزاميون فشلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.