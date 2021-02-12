بعد معركة مع الجيش اليمنى استمرت 12 ساعة.. قتلى وجرحى بين ميليشيا الحوثى

جدة - نرمين السيد - أعلن قائد عسكرى ميدانى يمنى، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش والمقاومة خاضت معركة شرسة، استمرت 12 ساعة، تم خلالها تدمير عدد كبير من الأطقم والمعدات العسكرية فى جبهة المخدرة، غرب محافظة مأرب، وأسفرت عن قتلى وجرحى، كما تم القبض على عدد منهم.





وأوضح الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" نقلاً عن القائد العسكرى، أن المعركة احتدمت عقب كسر هجوم شنته الميليشيا على عدة مواقع للجيش، إلا أن قوات الجيش كسروا الهجوم، وشنوا هجومًا معاكسًا، تمكنوا خلاله من تدمير دبابة وأطقم عسكرية، تابعة للميليشيا الحوثية الانقلابية. وأكد أن أبطال الجيش من منتسبى المنطقة السابعة وبقية الألوية والوحدات العسكرية ورجال المقاومة الشعبية فى جبهة المخدرة ورغوان يقدمون أروع البطولات، التى كبدت الميليشيا خلال الساعات الماضية، مضيفًا أن معنوياتهم كبيرة ويواصلون التقدم ومطاردة الميليشيا الحوثية، مضيفًا أن المعارك تزامنت مع قصف جوى شنته مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التى شنت اليوم ست غارات استهدفت تعزيزات ومخازن أسلحة الميليشيا فى الجبهة ذاتها.

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