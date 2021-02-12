فيديو.. «الحقيبة النووية» لـ أمريكا كانت فى خطر يوم اقتحام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، مؤخرًا، عن أن الحقيبة النووية للولايات المتحدة كانت فى خطر حقيقى يوم اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب للكونجرس فى 6 يناير الماضى، إذ كان المسؤول عن الحقيبة فى خطر حقيقى فى هذه الليلة.





ووفقًا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، لم يكن المسؤولون العسكريون الذين يشرفون على التفويض بإطلاق أسلحة نووية، على علم بأن المساعد العسكرى لنائب الرئيس آنذاك، مايك بنس، والذى يحمل "الحقيبة النووية" كان فى خطر محتمل، يوم 6 يناير، عندما اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول.

وبحسب الشبكة، قال المسؤول الدفاعى، إن القيادة الأمريكية علمت بخطورة الحادث بعد مشاهدة مقطع فيديو الأربعاء الماضى، خلال المحاكمة التاريخية للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكونجرس.

وأظهر الفيديو مايك بنس وعملاء الخدمة السرية وضابط عسكرى يحمل الحقيبة النووية، وهم ينزلون على سلم داخل مبنى الكابيتول للوصول إلى مكان آمن.

وأشار المسؤول الأمريكى إلى أن الضابط العسكرى تمكن من السيطرة على "الحقيبة الاحتياطية"، موضحًا أنه حتى لو حصل مثيرو الشغب على تلك الحقيبة، فإنه لم يكن بمقدورهم استخدامها بسبب الضوابط الأمنية لنظامها.