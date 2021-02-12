ووفقًا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، لم يكن المسؤولون العسكريون الذين يشرفون على التفويض بإطلاق أسلحة نووية، على علم بأن المساعد العسكرى لنائب الرئيس آنذاك، مايك بنس، والذى يحمل "الحقيبة النووية" كان فى خطر محتمل، يوم 6 يناير، عندما اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول.
وبحسب الشبكة، قال المسؤول الدفاعى، إن القيادة الأمريكية علمت بخطورة الحادث بعد مشاهدة مقطع فيديو الأربعاء الماضى، خلال المحاكمة التاريخية للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكونجرس.
وأظهر الفيديو مايك بنس وعملاء الخدمة السرية وضابط عسكرى يحمل الحقيبة النووية، وهم ينزلون على سلم داخل مبنى الكابيتول للوصول إلى مكان آمن.
وأشار المسؤول الأمريكى إلى أن الضابط العسكرى تمكن من السيطرة على "الحقيبة الاحتياطية"، موضحًا أنه حتى لو حصل مثيرو الشغب على تلك الحقيبة، فإنه لم يكن بمقدورهم استخدامها بسبب الضوابط الأمنية لنظامها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. «الحقيبة النووية» لـ أمريكا كانت فى خطر يوم اقتحام الكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.