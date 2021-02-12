أمام المحكمة العسكرية.. اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين في لبنان

أفاد موقع صوت كل لبنان باندلاع اشتباكات بين قوى الامن ومتظاهرين أمام المحكمة العسكرية اللبنانية. وذكر الموقع اللبناني ان قوى الأمن عمدت إلى رش المتظاهرين بالمياه لابعادهم. وتشهد عدد من المدن اللبنانية احتجاجات غاضبة رفضا للأوضاع المعيشية المتردية و التدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كورونا. وذكرت تقارير إعلامية ان المتظاهرين اشتكوا من الانعكاسات الاجتماعية والمعيشية على أوضاعهم وعدم قدرتهم على تأمين احتياجات عوائلهم من غذاء ودواء خاصة لأطفالهم .

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