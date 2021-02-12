غدا.. أول دولة عربية تعلن غرة رجب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان ثبوت رؤية هلال شهر ‎رجب لعام 1442 هجرية مساء اليوم. وذكرت الوزارة العمانية في بيان: وعليه يكون يوم غد السبت غرة شهر رجب لعام 1442 هجرية. وقالت صحيفة الشبيبة العمانية: وبناء على المرسوم السلطاني رقم 56 / 2020 بتحديد أيام الإجازات الرسمية، فإن يوم 27 من رجب إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء و المعراج. وأشارت الصحيفة إلى أن ذكري الإسراء والمعراج سيوافق 11 مارس 2021

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