نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو خاص بتجول أشخاص من الجنسية العراقية داخل الحدود الكويتية بدعوی البحث عن الفقه.
وأوضحت الإدارة أن ماتردد غير صحيح".
واكدت الإدارة في بيان لها منذ قليل أن مقطع الفيديو ليس داخل حدود البلاد
وشددت الوزارة الكويتية على الجميع ضرورة تحري الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل بث أي أخبار
أو معلومات حفاظا على الصالح العام.
ويشار الي ان الفقع هو نوع من الفطريات النادرة، ويعتبر مادة مهمة ، وتقام له مزادات مخصصة كل صباح إلى حين انتهاء كمياته.
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