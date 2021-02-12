كيف اشيل صورتي من توكلنا طريقة اخفاء الصورة الشخصية

كيف اشيل صورتي من توكلنا يعد من أكثر التساؤلات التي يبحث عنها المستخدمين لتطبيق توكلنا والذي يتم استخدامه بكثره خلال الفترة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية لما يقدمه من العديد من الخدمات المتميزة والتي تقلل من ضرورة ذهاب الأفراد إلى العديد من المقرات الحكومية المختلفة وذلك من خلال البدء في تسجيل دخول جديد في توكلنا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة إزالة صورتي من توكلنا.

كيف اشيل صورتي من توكلنا

للإجابة على تساؤل الأفراد كيف اشيل صورتي من توكلنا يجب علينا أولًا التسجيل في تطبيق توكلنا ومن ثم يتسنى لنا معرفة الطريقة الصحيحة لإخفاء الصورة الشخصية.

طريقة إخفاء الصورة الشخصية في توكلنا

يقدم تطبيق توكلنا عدة مميزات للمستخدمين يمكن الحصول عليها وتفعيلها بمجرد الانتهاء من التسجيل في التطبيق والدخول عليه ولعل من أهم هذه المميزات إخفاء الصورة الشخصية بحيث لا تظهر صورة المستخدم لباقي المستخدمين على البرنامج ويمكن الاستفادة منها بالطريقة التالية:

يتم تسجيل الدخول لتطبيق توكلنا عن طريق تحميل التطبيق على أجهزة الجوال المختلفة.

الذهاب إلى القائمة واختيار كلمة إلغاء تفعيل خاصية.

تظهر قائمة أخري يتم اختيار كلمة إخفاء الصورة الشخصية ويتم الموافقة على الاخفاء.

بمجرد الضغط على كلمة إخفاء الصورة الشخصية تظهر صورة مبهمة للمستخدمين الاخرين داخل التطبيق.

طريقة الحصول على تطبيق توكلنا

يبحث المستخدمين بداخل المملكة العربية السعودية عن طريقة تحميل تطبيق توكلنا وذلك لما يحتويه هذا التطبيق من خدمات مختلفة يقدمها للعملاء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخدمية المختلفة بداخل المملكة، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة تحميل تطبيق توكلنا:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لتوكلنا.

يظهر في الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بالتطبيق أكثر من رابط للجوالات المختلفة سواء للأجهزة المستخدمة للأندرويد من خلال البلاي ستور أو أجهزة ايفون المختلفة بالإضافة إلى إمكانية التحميل لأجهزة هواوي.

بمجرد الضغط على الايقونة الخاصة بنوع الجوال المستخدم يتم التوجه إلى برنامج التنزيل والضغط على كلمة تحميل.

يتم تحميل البرنامج ومن ثم التوجه إلى الأيقونة الخاصة به على الجوال والبدء في التسجيل من جديد.