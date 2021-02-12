تقديم كلية الملك فهد الأمنية للنساء الشروط وآلية التسجيل أبشر وظائف

تقديم كلية الملك فهد الأمنية للنساء أعلنت عنه الكلية رسميًا، حيث دعت إلى التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للنساء من خلال الإنترنت للتسهيل على الجميع، كما طرحت شروط كلية الملك فهد الأمنية للنساء حتى يكون هناك تكافؤ في الفرص، ولهذا سنتعرف على تفاصيل التقديم على كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة وغيرهم.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية للنساء

أعلنت الكلية عن تواجد فرص للكادر النسائي من أجل التعيين برتبة جندي أول، وذلك في تخصصات اللغة الإنجليزية الصيدلة والتمريض، بالإضافة إلى التعيين كمساعد طبيب أسنان، وذلك للحاصلين على دبلوم سنة فأعلي، أو دبلوم سنتين فأعلى.

شروط كلية الملك فهد الأمنية للنساء

وهناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في حالة الرغبة في الانضمام إلى الكلية، ومن بين تلك الشروط:

أن تكون المرأة المتقدمة لوظائف الملك فهد المنية سعودية الجنسية أصلًا ومنشأ، إلا من تربت خارج المملكة مع والديها أثناء تأدية خدمات جليلة إلى المملكة.

أن تكون حاصلة على شهادة الدبلوم، أو الشهادات الأعلى من ذلك.

أن يكون معروف عنها حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد حُكم عليها من قبل في أي قضية من قضايا الأخلاق والشرف.

أن يكون لديها هوية وطنية سارية المدة عندما تقوم بالتقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية.

ألا تكون متزوجة من رجل غير سعودي الجنسية.

أن تجتاز المقابلة الشخصية، وكافة اختبارات القبول التي تطرحها الكلية أيضًا.

أن تكون مؤهلة من الناحية الصحية للالتحاق في الوظائف المطلوبة.

قم بزيارة بوابة أبشر للتوظيف الإلكترونية.

قم بزيارة الإعلانات الوظيفية الموجودة من خلال البوابة.

خطوات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للنساء

اختر من بين الإعلانات المتاحة تقديم كلية الملك فهد الأمنية للنساء ومن ثم قم بإدخال البيانات بشكل دقيق، مع مراعاة ألا يكون هناك أي خطأ، حتى لا يتم رفض طلبك، علمًا بأن التقديم سيبدأ من السبت 13 من شهر فبراير، وينتهي في يوم 18 من نفس الشهر، من خلال منصة أبشر للوظائف السعودية للنساء رتبة جندي أول.